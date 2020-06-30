Суд виправдав нападників на ексдепутата Найєма

Шевченківський районний суд Києва виправдав трьох чоловіків, які у квітні 2018 року напали у центрі Києва на Мустафу Найєма, який у той час був народним депутатом.

Про це повідомив брат Мустафи Найєма, адвокат Масі Найєм у Facebook.

"Суддя Шевченківського районного суду Голуб Оксана Анатоліївна виправдала Темербулатова Умолта Руслановича, Саітова Ахмеда Абубакаровича, Саітова Магомеда-Саліха Арбуєвича повністю", - написав Масі Найєм.

Він зазначив, що 30 квітня 2018 року ці особи - разом з четвертим, Саітовим Магомедом-Аміном, справа щодо якого розглядається окремо, напали на Мустафу Найєма поряд з Бесарабським ринком.

"Конфлікт був спровокований порушенням правил дорожнього руху одним із обвинувачених", - нагадав брат екснардепа.

Масі Найєм заявив, що рішення суду про виправдання нападників буде оскаржено.

"Є підстави вважати, що на етапі досудового розслідування було допущено ряд помилок, що негативно відобразились на результатах судового розгляду справи - в частині фіксації доказів, документального оформлення групи прокурорів та слідчих, правової кваліфікації... Вважаємо, що в нас достатньо підстав для звернення до апеляційного суду - що ми і плануємо зробити після отримання тексту судового рішення", - наголосив Найєм.

Як повідомлялося, 30 квітня 2018 року в центрі Києва народний депутат від БПП Мустафа Найєм постраждав у результаті конфлікту на дорозі. Депутата з травмами було направлено до відділення швидкої допомоги.

Поліція встановила, що парламентарій їхав у власному автомобілі у напрямку Бессарабської площі, коли його підрізав "Мерседес". Розпочалася сварка. У цей момент до них під'їхав автомобіль BMW. Під час конфлікту один з незнайомців ударив народного депутата в обличчя. Зловмисники з місця події втекли. Для розшуку нападників було введено план "перехоплення", автомобіль знайдено і затримано трьох людей. Ще одного підозрюваного, Магомед-Аміна Саітова, який і вдарив Найєма, оголосили в розшук і затримали у вересні 2019 року.