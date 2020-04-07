Учаснику конфлікту з побиттям Найєма "світять" чотири роки в'язниці

У столиці перед судом постане активний учасник конфлікту з побиттям у 2018 році народного депутата, внаслідок якого той отримав травми голови.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«Зараз досудове розслідування завершено і обвинувальний акт відносно затриманого скеровано до Шевченківського районного суду, який вже розглядає матеріали кримінального провадження щодо хуліганських дій його спільників. Чоловіку загрожує до чотирьох років позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.

Як нагадали в поліції, у квітні 2018 року на проїжджій частині в районі площі Бессарабська між водіями двох автівок виник конфлікт. Згодом з’ясувалося, що одним із учасників інциденту є народний депутат.

На місці події правоохоронці опитали депутата, який пояснив, що рухався на власному автомобілі Honda у напрямку Бессарабської площі, але на дорозі його підрізав Mercedes. Між ним та іншим водієм почалася сварка, і у цей момент до них під’їхав автомобіль BMW. Конфлікт переріс у штовханину, у ході якої один із учасників конфлікту вдарив депутата в обличчя, після чого з місця події зловмисники поїхали на своїх іномарках.

Згодом правоохоронці розшукали Mercedes і затримали трьох підозрюваних учасників конфлікту.

Було розпочато кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України - 296 (хуліганство) та 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

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Водночас правопорушник, який вдарив народного депутата, з місця події втік, а відтак у подальшому його оголосили у державний розшук. Ним виявився 31-річний уродженець Російської Федерації. У вересні 2019 року правоохоронці його затримали, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нині досудове розслідування проти нього завершено і найближчі чотири роки він може провести за гратами, додали у поліції.

Як повідомляв Укрінформ, 30 квітня 2018 року в центрі Києва народний депутат від БПП Мустафа Найєм постраждав у результаті конфлікту на дорозі. Депутата з травмами було направлено до відділення швидкої допомоги.