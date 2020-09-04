В основі реформи ВПК буде холдингова система - заступник голови Укроборонпрому

Структура ВПК України після реформування буде подібна до структури військової промисловості Туреччини, де підприємства об'єднані в галузеві холдинги.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав заступник генерального директора, керівник Офісу трансформацій Державного концерну «Укроборонпром» Роман Бондар.

«Ми збираємося, наприклад, об'єднати 9 підприємств радарної групи в такий собі аналог турецької компанії Aselsan, який увійде у структуру нового оборонного холдингу. Цей холдинг, за прообразом Turkish Armed Force Support Foundation (Фонд з підтримки ЗС Туреччини - ред.), виконуватиме функції акціонера для всіх оборонних підприємств. Тобто, ми також плануємо створювати трирівневі холдинги, як у Туреччині», - акцентував Бондар.

Він сказав, що в турецькій системі Україні важливий у першу чергу досвід структурних змін.

«У Туреччині ми побачили досвід Фонду збройних сил. Підзвітні компанії, наприклад, TAİ, Aselsan і Roketsan об'єднують компетенції та створені за галузевою ознакою. І в цьому схожість наших підходів. Уся реформа Укроборонпрому, в принципі, спрямована на це», - пояснив керівник офісу трансформацій Укроборонпрому.

Він наголосив, що холдингова система ВПК - це світовий досвід. Найуспішніші перетворення були впроваджені у Швеції, Нідерландах, Данії та Туреччині. Їх досвід ляже в основу трансформації концерну.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні команда «Укроборонпрому» представила віцепрем'єру - міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олегу Уруському концепцію другої секторальної бізнес-одиниці - холдингу авіаремонтів.