В Україні госпіталізовані майже 8000 хворих із коронавірусом

В Україні у лікарнях перебуває 7 900 хворих на COVID-19 знаходяться у лікарнях.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив на брифінгу 13 вересня.

"У нас на сьогоднішній день в лікарнях з майже 36 тисяч ліжок, які ми підготували під COVID-19, вже 7 900 людей, які безпосередньо знаходяться з коронавірусом", - сказав Степанов.

За його словами, ще госпіталізовні майже 4 тисячі людей, у яких не підтверджений коронавірус.

Міністр застеріг, що потужності медичної системи мають межу, що стосується і кількості лікарів, які надають допомогу хворим з COVID-19.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 12 вересня, виявили 2 476 нових випадки зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 154 335.

Фото Андрія Скакодуба