Степанов – про святкування у Дніпрі: Навіть кілька людей з COVID-19 можуть інфікувати тисячі

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до місцевої влади Дніпра з приводу влаштування концерту до Дня міста 12 вересня.

Про це він заявив на брифінгу 13 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коли сьогодні зранку я побачив світлини зі святкування Дня міста Дніпра, на якому зібралися тисячі, а може, і десятки тисяч людей, то в мене виникло запитання до місцевої влади. Знаючи вас, я точно знаю, що ви усвідомлюєте, що таке COVID-19. Ви усвідомлюєте, які ризики становить ця хвороба. Я розумію, що зараз у вас відбуваються політичні процеси, які йдуть по всій країні. Але так свідомо почати проводити концерти... Я вже не говорю про те, що вони заборонені постановою Кабміну", - наголосив Степанов.

Він нагадав, що концерти заборонені через те, що спричиняють велике скупчення людей, які не користуються засобами індивідуального захисту, і зберігати соціальну дистанцію в таких умовах неможливо. На таких заходах навіть декілька людей з коронавірусом можуть інфікувати сотні або тисячі людей, наголосив міністр.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу виявили 2 476 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 154 335.