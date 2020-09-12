Утримання 12 виправних центрів торік обійшлося державі майже у 200 мільйонів

Утримання 12 виправних центрів торік обійшлося державі майже у 200 мільйонів

Укрінформ
На утримання 12 виправних центрів, які планує закрити Міністерство юстиції, з державного бюджету минулого року було витрачено 200 мільйонів гривень.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

«В першу чергу ми плануємо закрити виправні центри, бо хочемо відмовитися від такого виду покарання, як обмеження волі. Це наче й обмеження волі, але не тюрма. Хоча держава утримує приміщення, персонал, будівлю. У 2019 році утримування 12 виправних центрів в Україні коштувало державному бюджету майже 200 млн гривень. Але що вони виправили?» - зауважила Висоцька.

За її словами, особи, які утримуються в цих центрах, лише ночують в них, а вдень можуть пересуватися по місту.

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«Таким чином, говорити, що ми їх ізолювали від суспільства, як злочинців, невірно. Це обмеження волі, але не позбавлення. Реалізація цієї ініціативи теж потребує змін до законодавства», - додала заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, міністр юстиції Денис Малюська завив про наміри Мін’юсту скасувати покарання у вигляді обмеження волі та закрити 12 виправних центрів в Україні. Законопроєкт щодо закриття виправних центрів та зміни системи кримінальних покарань зараз перебуває у Кабінеті Міністрів.

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