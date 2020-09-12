Утримання 12 виправних центрів торік обійшлося державі майже у 200 мільйонів

На утримання 12 виправних центрів, які планує закрити Міністерство юстиції, з державного бюджету минулого року було витрачено 200 мільйонів гривень.

Про це в інтерв'ю Укрінформу повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

«В першу чергу ми плануємо закрити виправні центри, бо хочемо відмовитися від такого виду покарання, як обмеження волі. Це наче й обмеження волі, але не тюрма. Хоча держава утримує приміщення, персонал, будівлю. У 2019 році утримування 12 виправних центрів в Україні коштувало державному бюджету майже 200 млн гривень. Але що вони виправили?» - зауважила Висоцька.

За її словами, особи, які утримуються в цих центрах, лише ночують в них, а вдень можуть пересуватися по місту.

«Таким чином, говорити, що ми їх ізолювали від суспільства, як злочинців, невірно. Це обмеження волі, але не позбавлення. Реалізація цієї ініціативи теж потребує змін до законодавства», - додала заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, міністр юстиції Денис Малюська завив про наміри Мін’юсту скасувати покарання у вигляді обмеження волі та закрити 12 виправних центрів в Україні. Законопроєкт щодо закриття виправних центрів та зміни системи кримінальних покарань зараз перебуває у Кабінеті Міністрів.