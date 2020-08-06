Малюська пропонує "підкорегувати" Кримінальний кодекс і закрити 12 виправних центрів

У Міністерстві юстиції планують скасувати покарання у вигляді обмеження волі та закрити 12 виправних центрів в Україні.

Як передає Укрінформ, про це сказав журналістам міністр юстиції Денис Малюська у четвер у смт Коцюбинське, де розташована одна з таких установ.

“У нас 12 існуючих виправних центрів, у яких утримується 1382 особи... Тут немає суворого режиму. По суті тут засуджені перебувають у досить вільному становищі. Вони тут ночують, але можуть виходити за межі установи і працювати за межами установи. Відповідно, досить дивний зміксований режим. Таке покарання називається обмеження волі і, власне, таке покарання ми пропонуємо прибрати з Кримінального кодексу і 12 виправних центрі по Україні закрити. Але це питання майбутнього”, - розповів Малюська.

За його словами, ініціатива щодо закриття виправних центрів та зміни системи кримінальних покарань наразі перебуває у Кабінеті Міністрів.

“Ми законопроєкт, відповідно, розробили, погодили з іншими органами влади , заслали на Кабмін. Зараз очікуємо урядового комітету і засідання уряду з тим, щоб зареєструвати у парламенті. Теоретично парламент може ініціативу не підтримати. Ми зі свого боку робитимемо все можливе, щоб така ініціатива була підтримана”, - сказав міністр.

Малюська вважає, що наразі в існуванні виправних центрів немає сенсу.

“Колись був сенс, коли при таких центрах виправних були величезні земельні сільськогосподарські ділянки, і люди, які тут утримувалися, вони тут ночували , а вдень працювали в полі. Зараз сільське господарство просунулося трішки далі і це кваліфікована праця, яка потребує значних ресурсів, комбайнів... Це економічно позбавлено будь-якого сенсу”, - розповів він.

Відповідно, зауважив міністр, “жодна мета - чи ресоціалізації, чи покарання, чи будь-які інші цілі покарання за злочин — вони не досягаються”.

“Це купа людей, які б’ють байдики у виправних центрах. Тому ми власне й ініціювали скасування такого різновиду покарання, такі виправні центри ми пропонуємо закрити та продати”, - сказав Малюська.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство юстиції розпочало масовий розпродаж майна пенітенціарної системи. Першим на електронні торги за кілька тижнів виставлять будівлю державної установи “Ірпінський виправний центр” (№ 132).