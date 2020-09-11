Україні у стислі терміни треба купити понад 12 тисяч кисневих концентраторів - МОЗ

Нагальна потреба медичних закладів в кисневих концентраторах нині становить 12 700 штук.

Про це на брифінгу в Чернігові повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми зібрали всю потребу по кисневих концентраторах - облдержадміністрації надали свої розрахунки, тож загалом по країні їх треба ще купити 12 700 штук", - сказав міністр.

За словами Степанова, закупівлю концентраторів планується здійснити за державний кошт. Зараз у міністерстві визначаються з цим питанням. Адже туди, де є можливість забезпечити ліжка киснем за рахунок його централізованої подачі, треба просто дати кошти на розведення. Якщо ж немає, то потрібно купувати концентратори.

"Це треба робити в дуже стислий термін", - зазначив Степанов.

За його словами, на сьогодні киснем забезпечено близько 35% ліжок, розгорнутих для лікування пацієнтів із коронавірусом. У червні була поставлена задача довести цей показник до 80%. Чому цього досі не сталося, міністр не уточнив.

Урядовець додав, що на сьогодні в Україні для хворих на COVID-19 введено 26 тисяч ліжок. Ще близько 9,5 тисяч - у резерві й перебувають у готовності.

У Чернігові міністр охорони здоров'я Максим Степанов перебуває з робочою поїздкою. Він відвідав центральний ринок міста, Чернігівську районну лікарню, обласний центр сучасної онкології та обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб.

Станом на 10 вересня в Чернігівській області зареєстровано 2591 випадок інфікування коронавірусом: 1159 людей одужало, 1158 лікуються амбулаторно, 224 - в лікарнях. Летальних випадків - 41, ще в 9-ти померлих COVID-19 був супутнім діагнозом.

В Україні за минулу добу виявлено рекордні 3 144 нових випадки зараження коронавірусом, загалом від початку епідемії їх зафіксовано 148 756. Одужало 67 005 осіб, померло - 3076.