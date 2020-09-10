Філософ: Диктаторські режими — це згода, але на основі хибних комунікацій

Мета суспільного діалогу – це досягнення порозуміння щодо найголовніших цінностей. І тут принципово уникати маніпуляцій і примусу.

На цьому наголосив під час круглого столу «Культура діалогу» директор Інституту філософії НАН України ім. Г.С. Сковороди Анатолій Єрмоленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нам важливо виокремити ті форми діалогу, де ми можемо порозумітися. Бо насправді мета діалогу – це досягнення порозуміння. Суперечка можлива, коли з’являються певні компроміси, але здебільшого в суперечці якраз інші розглядаються як суперники, коли важливо перемогти. І тому для нас, коли ми обговорюємо різні проблеми, суспільно вагомі, вкрай важливо досягти порозуміння, а ще краще – консенсусу з приводу найголовніших цінностей, норм, інституцій», - підкреслив Єрмоленко.

За його словами, тут потрібна культура діалогу, тому що коли ми досягаємо порозуміння, вкрай важливим є визначення, яким чином ми його досягли.

«Якщо згадаємо певні режими – диктаторські, націонал-соціалістичні, комуністичні, - це теж була певна згода, але ця згода фактично досягалась на основі хибних комунікацій. Отже, не просто ми маємо досягти згоди, а яким чином ми маємо і можемо це зробити. Ми маємо тестувати, чи не було тут примусу, ідеологічного примусу, різних форм маніпуляцій свідомістю і комунікаціями. Це і постає нашою проблемою, нашим найважливішим питанням», - сказав філософ, уточнивши при цьому, що цим займається філософія дискурсу, яка водночас є і морально-етичною філософією, дискурс - це аргументативний діалог.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики розпочинає 10 вересня серію національних круглих столів. Ініціатива МКІП передбачає проведення семи обговорень в різних містах України - в Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві, - в межах яких науковці, провідні інтелектуали, лідери суспільної думки дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію. Перший Національний круглий стіл присвячений темі «Культура діалогу».