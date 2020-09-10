Науковець: Діалог – це звичай, який потрібно практикувати постійно

Діалог є таким суспільним звичаєм, який потрібно практикувати постійно.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив заступник директора Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України Сергій Йосипенко 10 вересня під час Першого Національного круглого столу на тему "Культура діалогу".

"Діалогу потрібно навчатися, але не в плані заслуховування лекції, а на практиці. Наш звичай не чути один одного можна замінити тільки звичаєм чути один одного, а звичай звертатися тільки до своїх інтересів та емоцій – на звичай до спільного інтересу та розуму. Отже, це потрібно практикувати всім разом і на всіх рівнях. Такий дискурс може бути практикований усюди. Більше того, наше сучасне життя штовхає нас до цього: ОСББ, кооперативи, місцеві органи влади – неможливо знайти виходу в таких буденних ситуаціях, якщо не практикувати діалог. Діалог – це не та форма, якій можна навчитися і застосовувати час від часу, коли це потрібно, це звичайно, який треба практикувати постійно. Я би навіть сказав, що діалог немає цілі поза собою", – зазначив Йосипенко.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики розпочинає 10 вересня серію національних круглих столів. Ініціатива МКІП передбачає проведення семи обговорень в різних містах України – в Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві, – в межах яких науковці, провідні інтелектуали, лідери суспільної думки дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію. Перший Національний круглий стіл присвячений темі "Культура діалогу".