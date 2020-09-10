В Україні необхідно створити гуманітарно-культурне медіа - Троїцький

В Україні необхідно створити нове онлайн-медіа, пов'язане з гуманітарно-культурною сферою, яке сприятиме налагодженню культури діалогу в суспільстві.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив режисер, засновник театру «Дах» Влад Троїцький 10 вересня під час Першого національного круглого столу на тему «Культура діалогу».

«Немає інтерфейсу, де можуть формуватися такі діалоги. На всю країну немає жодного медіа, яке пов'язане з гуманітарно-культурною сферою і більш-менш впливове. Все дуже нішеве і його практично немає. І це насправді велика біда... Не буде у нас цього медіа, значить, про що ми можемо домовлятися, через що... Через телевізор? Ні. Інтернет, Ютуб? Ні, тому що перегляди нашої цієї ось бесіди - там у кращому випадку буде тисяча осіб. І то, більшість тих, хто три хвилини послухають - і вимкнуть», - зазначив Троїцький.

При цьому він наголосив, що таке медіа повинне бути «розрекламованим, проробленим, професійним, потужним», яке було б зосереджено не телевізійному просторі, а в Інтернеті «з усіма там подкастами».

«Для культури діалогу потрібно створити медіа, нове, і це повинно бути горизонтальне медіа - не ієрархічне, типу нашого «Суспільного». Це горизонтальне, яке повинно само організовуватися, з невеликим модеруванням. Це медіа треба закоротити з Міністерством освіти, тому що потрібно давати освіту насамперед вчителям у школах, щоб вони хоча б зрозуміли, про що ця розмова, що таке вести діалог з учнем, а не повчати, тому що менторство вже не працює», - пояснив Троїцький.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури і інформаційної політики починає 10 вересня серію національних круглих столів. Ініціатива МКІП передбачає проведення семи обговорень в різних містах України - в Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві - в рамках яких вчені, провідні інтелектуали, лідери громадської думки дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію. Перший Національний круглий стіл присвячений темі «Культура діалогу».