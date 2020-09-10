Доній назвав три базові теми національних круглих столів

Українцям потрібно визначити ті базові цінності, які допоможуть Україні вирватися із замкненого кола і прорватися до успішних країн.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час відкриття Круглого столу "Культура діалогу", ініційованого Міністерством культури та інформаційної політики заявив директор "Центру досліджень політичних цінностей" Олесь Доній.

"Нам потрібно визначити ті базові цінності, які допоможуть Україні вирватися з замкненого кола і прорватися до успішних країн. Для цього до міністерства були залучені інтелектуали, громадськість, які разом спільно опрацювали концепцію, яка містить в собі для початку сім міст", - зазначив Доній, розповідаючи про ідею проведення національних круглих столів у різних містах України.

За його словами, національні круглі столи будуть проведені у різних містах України.

До програми проведення національних круглих столів увійшло три базових теми - необхідність єдності нації, ментальний спротив російській агресії, пошук і просування прогресивних світоглядних цінностей.

Як підкреслив Доній, на національних круглих столах "немає місця тим, хто ненавидить Українську державу, хто не розуміє необхідності її наявності".

При цьому будуть обговорюватися теми, які дуже часто розпорошують нашу увагу через сварки, непорозуміння.

"Ми намагатимемося знайти точки дотику навіть між ідеологічними опонентами", - додав Олесь Доній.

За його словами, для обговорення на національних круглих столах було обрано сім тем, "які можуть зачепити українців за живе". Так, будуть обговорені теми "Культура діалогу", "Мова", "Історія", "Мистецтво", "Щастя як мета", "Екологія", "Віра". Координувати ці круглі столи будуть відомі інтелектуали і громадські діячі.

"За умовами цієї програми ми цілеспрямовано не залучали чинних політиків, щоб не потрапляти під той чи інший політичний вплив, або не перетворюватися на політичне шоу, які у нас дуже часто переходять до собачих боїв на різноманітних телевізійних каналах. Тут будуть інтелектуали та громадські діячі, а увага політиків переросла до того, що в нас є домовленість, наприклад з Aspen Institute, що ті політики, які захочуть слухати наших інтелектуалів, вони можуть це зробити 21 вересня, де вже модеруватиме цей захід саме Aspen Institute по наслідках проведення нашого круглого столу", - розповів Олесь Доній

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики розпочинає 10 вересня серію національних круглих столів. Ініціатива МКІП передбачає проведення семи обговорень в різних містах України - в Києві, Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві, - в межах яких науковці, провідні інтелектуали, лідери суспільної думки дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію. Перший Національний круглий стіл присвячений темі «Культура діалогу».