Система освіти в Україні не враховує викликів сьогодення - РНБО

Аналіз системи вищої освіти, здійснений за допомогою програмно-апаратного комплексу «СОТА», дозволяє говорити про наявність системної кризи, що формує потенційні та реальні загрози державній і національній безпеці України.

Як передає Укрінформ, про це йшлося під час наради щодо стану системи вищої освіти в контексті нацбезпеки держави, повідомляє пресслужба Радбезу.

«Ми маємо розуміти, що ситуація за кілька років може стати критичною. Система вищої освіти не може просто видавати дипломи, ми повинні орієнтуватися на ключові галузі, які визначатимуть наше майбутнє», - цитує секретаря РНБО Олексія Данілова пресслужба.

Данілов наголосив на виявлених диспропорціях серед закладів вищої та професійної освіти, розриві між системою освіти та виробництвом, орієнтації системи освіти на підготовку фахівців для технологічно застарілих галузей виробництва. «Діюча в Україні система освіти не враховує викликів сьогодення, що стоять перед державою, серед яких найбільш відчутними є епідемія коронавірусної хвороби та збройна агресія РФ», - зазначив він, підкресливши необхідність підготовки фахівців з урахуванням потреб ринку праці у довгостроковій перспективі з акцентом на розвиток інноваційних секторів економіки.

На думку очільника РНБО, вихід з кризи можливий лише шляхом глибокого реформування системи освіти.

Читайте також: ТОП вишів та спеціальностей вступної кампанії 2020 року

Під час наради учасники говорили про необхідність перегляду підходів до формування державного замовлення з урахуванням довгострокової економічної стратегії держави та можливостей працевлаштування випускників, зміни системи ліцензування закладів професійно-технічної та вищої освіти, розвитку концепції дуальної освіти. Також підкреслювалася важливість постійного глибинного моніторингу ринку праці, розробки кар’єрної мапи за спеціальностями та реалізації концепції навчання протягом усього життя.

Читайте також: Вступну кампанію до закладів профосвіти продовжили до листопада

Участь в нараді взяли народні депутати, т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, міністр соцполітики Марина Лазебна, представники міністерств освіти та фінансів, науковці.

Фото: РНБО