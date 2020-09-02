ТОП вишів та спеціальностей вступної кампанії 2020 року. Інфографіка

22 серпня завершився основний етап вступної кампанії – подання електронних заяв на вступ до закладів вищої освіти для отримання ступеня бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти. Зареєстровано понад 1 млн електронних заяв.

Майбутні бакалаври обирали правові, управлінські, гуманітарні та IT-спеціальності. Найбільше було подано заяв до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” та Львівського національного університету імені Івана Франка .

Міносвіти назвало найпопулярніші виші та спеціальності.

ТОП-10 спеціальностей за кількістю поданих заяв:

Право – 116 689;

Менеджмент – 92 147;

Філологія – 76 тисячі 708;

Комп’ютерні науки – 63 410;

Середня освіта – 62 676;

Економіка – 50 841;

Інженерія програмного забезпечення – 47 038;

Фінанси, банківська справа та страхування – 46 844;

Психологія – 43 791;

Маркетинг – 42 379.

ТОП-10 найпопулярніших вишів за кількістю поданих заяв:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 56 336;

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” – 46 714;

Львівський національний університет імені Івана Франка – 46 268;

Національний університет “Львівська політехніка” – 42 451;

Київський національний торговельно-економічний університет – 40 818;

Національний авіаційний університет – 33 056;

Державний вищий навчальний заклад “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” – 27 775;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна – 27 625;

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова – 23 541;

Національний університет біоресурсів і природокористування України – 22 013.

Конкурсний бал

Для допуску до конкурсу на бюджетні місця на всі спеціальності мінімальний конкурсний бал вступника має бути не менш як 125.

Для вступників на спеціальності фармація, промислова фармація мінімальний бал, за ініціативою Міністерства охорони здоров'я, має складати не менше 130 балів на бюджет і на контракт.

На спеціальності галузі знань право, публічне управління, міжнародні відносини мінімальний конкурсний бал має становити не менше 140 на бюджет і на контракт.

На медичні спеціальності (стоматологія, медицина та педіатрія) мінімальний конкурсний бал сертифікатів з другого та третього конкурсних предметів ЗНО має становити не менше 150 балів. Ця вимога висувається і для сертифікатів ЗНО вступників на контрактну форму навчання.

Під час цьогорічної вступної кампанії через систему Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) електронні заяви подали майже 191 тис вступників, це на 25 тис більше, ніж торік.

Вступники могли подати 5 заяв на місця державного замовлення та необмежену кількість заяв на контракт. За даними ДП “Інфоресурс” на одного вступника цього року припадає в середньому 5,26 заяв.

27 серпня вступники повинні були дізнатись, чи отримали рекомендацію на навчання на місця державного або регіонального замовлення. Навпроти тієї заяви, за якою буде рекомендація на бюджет, статус зміниться на «Рекомендовано до зарахування».

У тих вступників, які не отримали жодної рекомендації на бюджет 27 серпня, статус навпроти всіх заяв залишиться «Допущено до конкурсу». Усі ці заяви автоматично беруть участь у конкурсі на контракт.

Вступна кампанія до закладів вищої освіти у 2020 році стартувала з 1 серпня. Створення електронних кабінетів тривало з 1 по 22 серпня, прийом заяв на бюджетну форму навчання на освітній ступінь бакалавра тривав з 13 по 22 серпня.

Для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей вступ до українських вишів продовжено до 23 жовтня.

Зарахування на бюджет відбудеться 5 вересня.

Освітній процес у закладах вищої освіти розпочнеться з 1 вересня для старших курсів, з 15 вересня - для першокурсників бакалаврату та магістратури (але заклад вищої освіти може прийняти рішення про початок навчального процесу з будь якої дати).

Освітній процес розпочинатиметься відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, відповідно до розподілу країни на 4 зони: зелену, жовту, помаранчеву і червону. Так, згідно з постановою, що ухвалив уряд, навчальний процес не може проводитися, якщо регіон, де розташований виш, знаходиться в червоній зоні.