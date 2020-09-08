Проблем з грошима на протидію COVID-19 немає, є велика проблема з ліжками – Зеленський

Президент Володимир Зеленський наразі не бачить проблем з коштами на протидію поширенню COVID-19, водночас він визнає великі проблеми через швидке заповнення ліжок хворими, які потребують госпіталізації.

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ на Житомирщині у відповідь на запитання щодо наявності в бюджеті України «подушки безпеки» на випадок стрімкого погіршення ситуації з коронавірусом, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Трошки більше ніж 20 відсотків COVID-фонду витрачено. Тобто з цієї точки зору з грошима проблем немає. Є великі проблеми з кількістю ліжок – я маю на увазі з таким швидким наповненням ліжок через те, що люди є люди, ми їх любимо (такими), які вони є і будемо виправляти всі їхні помилки, на жаль, всією країною», - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що із захворюваністю на COVID-19 буде «проблема велика», водночас він висловив сподівання, що «це не буде в такому обсязі, як це було, наприклад, у більшості країн Європи».

За словами глави держави, наразі через збільшення кількості хворих, які потребують госпіталізації, на всяк випадок готується багато лікарень, вони переоснащуються і забезпечуються технічними засобами.

Коментуючи витрачання коштів з COVID-фонду на будівництво деяких доріг, Зеленський зауважив, що є «інфраструктурно важливі речі», оскільки «якісь лікарні закривали, а до якихось треба доїхати».

«Це правда, що багато грошей витрачено на дороги, які ідуть чи до приймальних відділень опорних лікарень, які ми там робимо, чи до шкіл. Це треба робити», - переконаний Президент.

Підсумовуючи, він зазначив, що «з грошима поки що не бачить проблем».

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«В цілому проблема з грошима є у всьому світі, і в Європі, на жаль, і в Україні. І, на жаль, ми не в найкращому економічному становищі. Я не знаю, що там кажуть експерти, ми знаємо реалії. У нас нормально, більш-менш ситуація стабільна, вона контрольована. Ми розуміємо, що відбувається. Але ми розуміємо, що багато підприємств було закрито через COVID-19, багато людей втратили робочі місця і не мають ніяких зарплат. Давайте це просто спокійно визнавати і боротися з усіма проблемами», - закликав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 8 вересня в Україні COVID-19 підтверджено у 140 479 осіб, з них 2411 - за останню добу, 2 934 людини померли.