Медреформа: Зеленський чекає пропозицій від МОЗ до кінця вересня

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов до кінця вересня повинен подати формат продовження медичної реформи та проєкт змін до неї.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ на Житомирщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Поставлена задача: до кінця вересня він (міністр охорони здоров'я - ред.) повинен показати формат продовження медичної реформи, зміни, що повинні бути. Тому що плюси - вони є, вони на поверхні, але є і багато мінусів. Тому плюси треба залишити, мінуси треба прибрати", - сказав Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у вівторок з робочим візитом відвідав Сумщину, наразі перебуває на Житомирщині.

Фото: Офіс Президента