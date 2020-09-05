Майже 60% українців – за медреформу, але зі суттєвими змінами

Майже 60% мешканців України вважають, що влада має продовжити медичну реформу, але при цьому внести в неї суттєві зміни.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Зазначається, що майже 60% опитаних вважають, що влада має продовжити медичну реформу з суттєвими змінами, 25% виступають за її скасування, 6% - за продовження без змін. 62% респондентів уважають, що медреформа має відбуватися поступово, 29% - за швидкі зміни.

На думку майже 40% опитаних, для успішної реалізації медичної реформи в Україні має бути відведено три і більше років, 21% - рік, 9% - пів року. 20% респондентів вважають, що медична реформа ніколи не буде успішно реалізована. Оптимістичніше в оцінці часу для реалізації реформи налаштована молодь, особи, які мають родичів-медиків та ті, хто задоволені медичною реформою загалом.

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Також майже 60% опитуваних вважають, що медицина в Україні має бути частково платною, 33% - за повністю безоплатну медицину, 5% - за повністю платну. Формат повністю безоплатної медицини більше підтримують люди старшого віку, незаможні та мешканці сіл.

Зазначається, що протягом останніх 12 місяців 19% опитаних робили подарунки (алкоголь, цукерки, квитки на концерти тощо) або грошові внески чи пожертвування за лікування, 30% - не робили таких подарунків. Половина опитуваних не відвідували лікаря за останній рік.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування методом формалізованого інтерв'ю (face-to-face) у два етапи: 14-19 липня та 15-25 серпня. У ньому взяли участь респонденти віком від 18 років в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибіркова сукупність в обох етапах - по 2000 респондентів.

Як повідомляв Укрінформ, другий етап медичної реформи, що стартував 1 квітня, передбачає, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що не може допустити другого етапу медреформи в її нинішньому вигляді, оскільки через новий механізм фінансування можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті понад 300 лікарень.