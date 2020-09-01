Зеленський чекає від уряду повноцінної презентації медреформи

Президент Володимир Зеленський чекає від Міністерства охорони здоров’я та уряду презентації найближчим часом їхнього бачення концепції реформування сфери охорони здоров’я.

Про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ на Полтавщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«МОЗ було поставлено завдання, але нам ще не презентували новий формат чи продовження тієї медичної реформи, яка була започаткована раніше… Ми чекаємо розуміння, що буде в селах, тому що там просто немає ніяких (медичних) послуг і немає аптек», - сказав Зеленський.

Він додав, що це повинна бути повноцінна презентація.

«Ми чекаємо від міністра, від Прем’єр-міністра цієї презентації, де будуть збережені лікарні, а там, де їх немає, буде побудована чи дуже швидка інфраструктура, щоб людина з маленького села могла потрапити у найкоротший термін до опорної лікарні, а якщо це далеко, то на місці повинна бути лікарня того чи іншого рівня», - зазначив Президент.

Глава держави висловив упевненість, що найближчим часом цю презентацію побачать представники влади, потім вона буде представлена на розгляд суспільства.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у вівторок перебуває з робочою поїздкою в Полтавській області.

Фото: ОП