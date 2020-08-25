Зарплата медиків на 30% менша середньої зарплати в Україні - Степанов

Заробітна плата медичних працівників в Україні майже на 30 відсотків нижча, ніж середня заробітна плата по країні.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 25 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вважаю, що заробітна плата лікаря, який прийшов після інтернатури, повинна починатися з 20-25 тисяч гривень. Зрозуміло, що це дуже важко зробити одномоментно, але, я вважаю, що починаючи вже з 1 січня, ця заробітна плата повинна радикально збільшитися. Вона повинна суттєво підвищитись... Надавати кваліфіковану медичну допомогу може тільки працівник, який отримує конкурентну заробітну плату. Не може бути так, що заробітна плата у сфері охорони здоров'я майже на 30% нижча, ніж середня заробітна плата по країні", - сказав Степанов.

Він зазначив, що щороку збільшується кількість людей з медичною освітою, які виїжджають за кордон. За його словами, молоді працівники не готові погоджуватися з тими малими зарплатами, які є в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, другий етап медичної реформи, що стартував 1 квітня, передбачає, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.

Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що не може допустити другого етапу медреформи в її нинішньому вигляді, оскільки через новий механізм фінансування можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті понад 300 лікарень.