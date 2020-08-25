Зарплата медиків на 30% менша середньої зарплати в Україні - Степанов
Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 25 серпня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я вважаю, що заробітна плата лікаря, який прийшов після інтернатури, повинна починатися з 20-25 тисяч гривень. Зрозуміло, що це дуже важко зробити одномоментно, але, я вважаю, що починаючи вже з 1 січня, ця заробітна плата повинна радикально збільшитися. Вона повинна суттєво підвищитись... Надавати кваліфіковану медичну допомогу може тільки працівник, який отримує конкурентну заробітну плату. Не може бути так, що заробітна плата у сфері охорони здоров'я майже на 30% нижча, ніж середня заробітна плата по країні", - сказав Степанов.
Він зазначив, що щороку збільшується кількість людей з медичною освітою, які виїжджають за кордон. За його словами, молоді працівники не готові погоджуватися з тими малими зарплатами, які є в Україні.
Як повідомляв Укрінформ, другий етап медичної реформи, що стартував 1 квітня, передбачає, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.
Водночас Президент Володимир Зеленський заявив, що не може допустити другого етапу медреформи в її нинішньому вигляді, оскільки через новий механізм фінансування можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті понад 300 лікарень.