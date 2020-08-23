У сільській місцевості не вистачає 8 тисяч лікарів - Степанов

Близько 50 тисяч лікарів в Україні - пенсійного віку.

Про це заявив на брифінгу 23 серпня міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо говорити про середній вік, то сьогодні у нас близько 50 тис. лікарів пенсійного віку. Звичайно, питання кадрів стоїть гостро. Що стосується сільської місцевості, то за тими даними, які в нас є, не вистачає близько 8 тис. лікарів - якщо брати всі сільські амбулаторії", - зазначив він.

Міністр додав, що в країні є тенденція до зростання кількості лікарів, які виїжджають за кордон. "Чому вони виїжджають? Вони шукають кращої долі, вони отримали професію лікаря і хочуть працювати, але щоб цінувалася їхня праця - і це нормально", - зазначив Степанов.

Він також додав, що вирішення кадрових питань у медичній сфері залежить від справедливої оплати медичних працівників.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 23 серпня лабораторно підтверджено 104 958 випадків COVID-19, з них за добу – 1987.