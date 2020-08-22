МОЗ розробляє вимоги до професійного розвитку медиків

Міністерство охорони здоров'я розробляє вимоги до безперервного професійного розвитку медичних працівників.

Як передає Укрінформ із посиланням на телеграм МОЗ, про це заявив міністр Максим Степанов під час першого засідання Ради ректорів медичних закладів освіти.

"МОЗ розпочало активну розробку вимог до заходів безперервного професійного розвитку медичних працівників та організаторів цього процесу. Також почалася робота над порядком та умовами внесення їх до реєстру організаторів", - йдеться у повідомленні.

За словами Степанова, наразі в Україні 50 000 лікарів пенсійного віку, а щороку понад 6000 фахівців покидають професію.

"Тому питання підготовки та навчання нових високопрофесійних спеціалістів наразі – у пріоритеті. Рішення, які допоможуть розв’язати цю проблему, необхідно приймати невідкладно. Щоб ці рішення були зваженими та фаховими, необхідно радитися з ректорами вишів — безпосередніми учасниками процесу", — наголосив очільник МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, при міністерстві охорони здоров'я створили раду ректорів медичних закладів освіти. 21 серпня пройшло перше засідання ради.