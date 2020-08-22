При МОЗ створили раду ректорів медичних закладів освіти

При міністерстві охорони здоров'я створили раду ректорів медичних закладів освіти, і 21 серпня вже пройшло перше засідання.

Про це заявив на брифінгу 22 серпня міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вчора з моєї ініціативи було проведено раду ректорів, яку ми створили. В підпорядкуванні МОЗ перебуває 17 закладів - три заклади післядипломної освіти і 14 закладів вищої освіти", - зазначив він.

Степанов наголосив, що медичні освітні програми мають "повністю відповідати всім світовим і європейським стандартам", а український диплом лікаря - визнаватися в усьому світі.

"Ми пішли шляхом створення такої ради ректорів, щоб чітко відчувати проблеми, радитися з нашими ректорами, які безпосередньо керують закладами освіти, де відбувається це навчання, і потім виносити вже пропозиції", - додав очільник МОЗ.

Він також повідомив, що в ході першого засідання учасники обговорили питання внесення змін до законодавства, нормативно-правових документів, актів Кабмінету Міністрів та наказів МОЗ.