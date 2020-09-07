Кабмін врегулював доплати медикам з вересня

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні уряду в понеділок, 7 вересня, ухвалив постанову, якою врегульовується питання доплат медичним працівникам з вересня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Була прийнята постанова Кабміну, яка врегульовує сам механізм доплат через НСЗУ до заробітних плат, які починаються з вересня. Тобто ті кошти... 5 млрд 995 млн грн, які були виділені Кабінетом Міністрів та погоджені з бюджетним комітетом (Комітет ВР з питань бюджету - ред.), треба було прийняти рішення, щодо погодження порядку реалізації цих коштів, в який саме спосіб наші лікарі отримають цю доплату", - сказав Степанов.

Він додав, що одразу після публікації рішення Кабінету Міністрів, лікарні зможуть терміново укласти з НСЗУ угоди з тим, щоб до кінця вересня лікарі та медичні працівники вже почали отримувати відповідні кошти

"Це перший крок щодо підвищення зарплат нашим медпрацівникам", - резюмував Степанов.

Також, за його словами, на позачерговому засіданні уряду було ухвалено перелік спеціалізованих організацій, через які будуть закуповуватися лікарські засоби, та деякі рішення, які дозволять комунальним підприємствам укласти договори на медичне обслуговування населення.

Як повідомляв Укрінформ, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов анонсував підвищення з вересня заробітної плати лікарям в середньому на 3,560 тис. грн, середньому медичному персоналу на 2,500 тис. грн, молодшому медичному персоналу - на 1,250 тис. грн.