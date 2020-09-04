Зараз для українців відкриті вже 48 країн - Кулеба

Станом на 3 вересня відкритими та відносно відкритими для українців є 48 країн, за останній тиждень додалися Бразилія, Домініканська Республіка й Демократична Республіка Конго.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

"Станом на 3 вересня відкритими та відносно відкритими є 48 країн, куди можуть поїхати наші співгромадяни", - зазначив він.

Кулеба додав, що три країни додалося до цього списку у порівнянні з минулим тижнем, а саме - Бразилія, Домініканська Республіка та Демократична Республіка Конго.

Також міністр нагадав, що Болгарія продовжила до 30 вересня допуск українських громадян без необхідності надавати результати ПЛР-тестів.

Водночас він нагадав, що на сайті МЗС діє інтерактивна онлайн-карта, яка дозволяє перевірити актуальний режим в’їзду та транзиту для громадян України у будь-якій країні світу.

Як повідомляв Укрінформ, також свої кордони залишають відкритими для українців, зокрема, Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Танзанія, Бурунді, Сейшельські острови, Багамські острови та Ліван, Болгарія, Словенія, Об'єднані Арабські Емірати, Ірландія, Мальдіви, Антигуа і Барбуда, Еквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморські острови, Пакистан, Пуерто-Ріко, Сент-Люсія.