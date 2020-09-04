Австралія продовжила санкції проти Росії через агресію в Україні – Кулеба

Австралія продовжила санкції проти Росії через агресію в Україні – Кулеба

Укрінформ
Австралія продовжила санкції проти Російської Федерації, запроваджені за порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу в п’ятницю, 4 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Австралія продовжила санкції проти Російської Федерації на наступні три роки або до виконання Росією своїх зобов’язань за Мінськими угодами. Про це ми отримали офіційну комунікацію від уряду Австралії, рішення є остаточним", - сказав Кулеба.

Він поінформував, що Австралія оновила санкційний список, і до нього наразі входять 37 компаній та 101 особа з РФ.

"Я хочу подякувати австралійському колезі і уряду Австралії за послідовну і рішучу підтримку України у боротьбі з російською агресією", - зазначив глава МЗС.

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Як повідомляв Укрінформ, Україна працює з міжнародними партнерами не тільки над збереженням санкцій проти Росії, а й запровадженням додаткових за кожне нове порушення Кремлем міжнародного права.

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