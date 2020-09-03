Немчінов провів нараду щодо роботи Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов провів нараду щодо питань, пов’язаних із забезпеченням належного функціонування Новояворівської та Новороздільської теплоелектроцентралей.

Про це він повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Розпочали з того, що перевірили, як виконуються рішення щодо врегулювання проблемних питань Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ з метою уникнення зриву опалювального періоду та недопущення надзвичайної ситуації у місті Новояворівськ та місті Новий Розділ", - зазначив Немчінов.

За його словами, Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) не виконало два своїх пункти або пояснили, що виконали їх частково.

Окрім цього, за словами міністра, були заслухані звіти НАБУ, Львівської ОДА, НАК «Нафтогаз України» та ТОВ «Нафтогаз тепло», і, як уточнив міністр, їх пункти виконуються вчасно.

Немчінов поінформував, що на виконання доручення наради АРМА підготувало проєкт постанови уряду "Щодо виключення порядку реалізації єдиних майнових комплексів", що передбачає реалізацію арештованого майна з метою його подальшого функціонування.

"Також було отримано запевнення від зацікавлених організацій, що вони погодять цю постанову. Й, у разі її ухвалення, це дозволить не просто розпочати вчасно опалювальний сезон (зараз цим та підготовкою до сезону займається управитель), а й модернізувати, і надалі використовувати ці енергомережі в місті Новояворівську та в Новому Роздолі", - уточнив міністр Кабінету Міністрів.

Він зазначив, що виконувач обов’язків керівника АРМА отримав попередження про неприпустимість несвоєчасного виконання доручень Прем’єр-міністра та міністра Кабміну.

"Він був попереджений, що буде увільнений від виконання своїх обов’язків, якщо ці доручення не будуть своєчасно виконані", - уточнив Немчінов.

Як повідомлялося, у Кабінеті Міністрів 10 серпня на нараді під головуванням міністра Кабміну Олега Немчінова обговорили проблемні питання щодо Новороздільської та Новояворської ТЕЦ з метою уникнення зриву опалювального періоду.