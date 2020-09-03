Для хасидів планують встановити межі району паломництва – Немчінов

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні вирішила доручити встановити межі району проведення паломництва брацлавських хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана.

Про це у Телеграмі повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, передає Укрінформ.

«Було вирішено надати доручення Черкаській обласній державній адміністрації разом з МОЗ, МВС, Національною поліцією, Державною службою України з надзвичайних ситуацій, Держпродспоживслужби та Нацгвардією на період з 15 до 21 вересня 2020 року в районі проведення паломництва: створити оперативний штаб з безпечного проведення святкування Рош га-Шана в Умані з залученням правоохоронних органів, медичних служб, органів місцевого самоврядування, представників Федерації єврейських общин України та громадських організацій, забезпечити проведення його щоденних засідань для вирішення оперативних питань; встановити межі району проведення паломництва», - написав Немчінов.

За його словами, Державна комісія з питань ТЕБ та НС доручила забезпечити достатню кількість карантинних КПП при в’їзді до Умані та поблизу місць паломництва, передбачити на них роботу поліцейських, військовослужбовців НГУ, працівників ДСНС та медпрацівників із забезпеченням засобами захисту, а також організувати проведення на карантинних КПП температурного скринінгу громадян.

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Водночас доручено організувати в районі паломництва та на основних об’єктах додаткову розмітку для дотримання соціальної дистанції, а також встановити додаткові дорожні знаки.

Крім того, необхідно визначити інфраструктурний об’єкт, який буде застосовано як обсервацію у разі спалаху захворювання на коронавірус COVID-19 серед паломників і окремий об'єкт - на випадок спалаху серед правоохоронців і медиків у районі проведення паломництва. Потрібно визначити порядок доставляння продуктів харчування та вивезення відходів, у т.ч. від потенційних обсерваторв.

Відповідальні відомства також мають організувати належну дезінфекцію місць паломництва, культових будівель, місць харчування та проживання, забезпечити широку роз’яснювальну роботу щодо дотримання протиепідемічних заходів, розмістивши в місцях перебування прочан інформаційні банери англійською мовою та івритом.

Передбачено також визначити кількість громадян, що можуть перебувати одночасно поблизу місць паломництва, відповідно до карантинних обмежень; спланувати з використанням необхідної кількості турнікетів порядок проходження паломників до культових будівель шляхом поділу на дві частини - для входу і виходу - та передбачити проведення температурного скринінгу.

При цьому необхідно обмежити район проведення паломництва для відвідувачів шляхом встановлення карантинних контрольно-пропускних пунктів і заборонити відвідування закладів освіти, розташованих у районі проведення паломництва.

У цьому районі має бути заборонено проведення масових культурних заходів, у т.ч. релігійних та культурних, за участю більш ніж однієї особи на 10 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля а також роботу після 24:00 та до 7:00 суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім тих, що здійснюють адресну доставку замовлень та працюють навинос.

Необхідно також заборонити у цьому районі проведення концертів, дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів), стихійну торгівлю, торгівлю непродовольчими товарами безпосередньо в залах магазинів, окрім торгівлі через вікно.

Як уточнив міністр Кабміну, про результати цих заходів відповідальні органи мають поінформувати уряд до 23 вересня.

Як повідомлялося, через небезпеку поширення коронавірусної інфекції Кабмін підтримав рішення, ініційоване МВС, про обмеження відвідування іноземцями міста Умань Черкаської області під час цьогорічного святкування Рош га-Шана.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. Зазвичай на святкування юдейського Нового року сюди приїжджало 20-30 тис. прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош Га-Шана припадає на 18-20 вересня. Передбачають, що кількість паломників становитиме не більше 5-10 тис.осіб.