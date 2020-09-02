Ситуація з хасидами в Умані не вплине на відносини між Україною та Ізраїлем – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що ситуація з хасидами в Умані не матиме негативного впливу на відносини між Україною та Ізраїлем.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив під час години спілкування у Твіттері 2 вересня.

"Ні, не вплине", - написав Кулеба у відповідь на запитання у соцмережі.

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Як повідомляв Укрінформ, посол Держави Ізраїль в Україні, рабин Джоель Ліон разом із дипломатами посольства здійснюють візит до міста Умань для ознайомлення з підготовкою до Рош га-Шана.

Раніше повідомлялося, що через небезпеку поширення коронавірусної інфекції Кабмін підтримав рішення, ініційоване МВС, про обмеження відвідування іноземцями міста Умань Черкаської області під час цьогорічного святкування Рош га-Шана.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.