Жителі Умані не пустили хасидів у район паломництва

У ніч на 28 серпня кілька місцевих жителів не пропускали паломників-хасидів у район паломництва на вул. Пушкіна, де розташоване поховання цадика Нахмана.

Відео нічного штурму і зіткнень з місцевими жителями оприлюднив у Фейсбуці депутат Уманської райради від «Свободи» Сергій Алєксєєв, повідомляє Укрінформ.

Поліція намагалася не допустити зіткнень між хасидами і місцевими. Проте вона поки ніяк не коментує нічні події.

Як повідомлялося, Україна ухвалила рішення обмежити паломництво хасидів до Умані на свято Рош-га-Шана в поточному році через пандемію коронавірусу.