Посол Ізраїлю приїхав до Умані для ознайомлення з підготовкою до Рош га-Шана

Посол Держави Ізраїль в Україні, рабин Джоель Ліон разом із дипломатами посольства здійснюють візит до міста Умань.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі посольства.

"Метою цього візиту є ознайомлення з підготовкою міста та області до юдейського нового року — святкувань Рош га-Шана", - зазначили у диппредставництві.

Делегація дипломатів зустрілася з головою Черкаської обласної державної адміністрації Сергієм Сергійчуком, та мером міста Умань Олександром Цебрієм, а також керівниками Національної поліції, лікарень та ДСНС. Посол також зустрівся з представниками Брацлавського хасидизму та відвідав численні відповідні локації міста.

"Важливо координуватися з місцевим керівництвом, щоб запобігти спалаху COVID-19 у місті. Я звернувся із проханням до усіх офіційних осіб, я зустрівся з ними, щоб зробити все можливе для зменшення напруги у місті", - пояснив дипломат.

Як повідомлялося, через небезпеку поширення коронавірусної інфекції Кабмін підтримав рішення, ініційоване МВС, про обмеження відвідування іноземцями міста Умань Черкаської області під час цьогорічного святкування Рош га-Шана.

Умань, де поховано засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана, є місцем масової прощі послідовників його вчення. Восени на святкування юдейського Нового року сюди приїжджають 20-30 тис. прочан з різних країн. У 2020 році святкування Рош га-Шана припадає на 18-20 вересня.