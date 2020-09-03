Законопроєкт про пільгове оподаткування культури готовий до голосування у ВР – Ткаченко

Поданий Президентом до Верховної Ради у липні цього року законопроєкт про пільгове оподаткування сфери культури вже готовий до голосування.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Укрінформ.

«Президентський законопроєкт №3851 про пільгове оподаткування за зниженою 7%-ю ставкою ПДВ для культури, туризму та креативної економіки вже отримав підтримку двох ключових комітетів – з питань фінансів, податкової та митної політики та з питань гуманітарної та інформаційної політики. На черзі – голосування у Верховній Раді», - написав Ткаченко.

Він зазначив, що законопроєкт про 7% ПДВ - це подушка безпеки для всіх дотичних до сфери у кризовий час. «Все просто: сплачуючи менший податок на створення продукту чи надання послуги, ти отримуєш невитрачений податковий плюс, який і вкладаєш у подальший розвиток», - пояснив міністр.

Ткаченко назвав ключові, на його думку, моменти у цьому законопроєкті. Зокрема, за його словами, пом'якшується податковий тягар для представників креативної економіки, тож заощаджену різницю при сплаті податку можна вкладати в розвиток бізнесу. Водночас за креативним підприємством залишається більший оборотний капітал, який можна далі реінвестувати в бізнес.

Крім того, документ сприятиме легалізації мікро- та малого бізнесу креативної економіки, заохочує українського автора створювати якісний культурний продукт з перспективою експорту, а також запроваджує поняття «культурний грант», що дозволить звертатися за інституційною підтримкою або фінансовою допомогою на розвиток власних проєктів. Отриманий грант не підлягатиме оподаткуванню, тому можна розраховувати на всю надану суму, зауважив керівник МКІП.

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За його словами, також спрощується синхронізація з міжнародною практикою, що сприятиме активнішому залученню міжнародного досвіду та іноземних інвестицій. Водночас звільняються від оподаткування операції із ввезення у митному режимі імпорту товарів, що входять до складу національної кінематографічної спадщини.

Серед низки культурно-операційних послуг на 7%-оподаткування - проведення екскурсій для груп і окремих відвідувачів у музеях, зоопарках та заповідниках; показ вистав, постановок, виступів мистецьких колективів, артистів, акторів, кінематографічних прем'єр, культурно-мистецьких заходів, зауважив міністр.

«До того ж законопроєкт 3851 сприятиме реалізації Указу Президента про початок програми відродження культури та креативної економіки», - додав Ткаченко.

Він закликав парламент розглянути документ на найближчому засіданні.