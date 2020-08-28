Рада на новій сесії планує взятися за вирішення проблем у книговидавництві

Рада на новій сесії планує взятися за вирішення проблем у книговидавництві

Укрінформ
Верховна Рада під час четвертої сесії планує напрацювати спільно з Міністерством культури та інформаційної політики законодавчі ініціативи щодо вирішення стратегічних проблем у галузі книговидавництва та дистриб'юції.

Як передає Укрінформ, про це поінформувала заступник голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція «Слуги народу») у Фейсбуці за результатами зустрічі з українськими видавцями, керівниками типографій та дистриб’юторами за участю міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

«Якщо коротко, то зараз для галузі є дві стратегічні проблеми: 1) наслідки “коронакризи”; 2) відсутність реформи бібліотек та загалом стратегії поширення культури читання. Наступну зустріч плануємо присвятити презентації тих напрацювань, які готує для книжкової галузі держава. Також поговоримо про те, як швидко і ефективно вирішити точкові проблеми», – зазначила парламентарій.

Вона навела статистичні дані, згідно з якими у 2020 році кількість видрукуваних книг скоротилася майже на 50% порівняно з 2019-им (з 11694 друкованих одиниць до 5784). «Типографії зараз фактично кредитують видавництва, друкуючи наклади авансом. Тому кошти з 150 млн грн інституційної підтримки, яких ми добилися, дуже потрібні ринку. Сподіваюся, вже цього жовтня будуть зроблені перші виплати, адже узгодження конкурсних процедур наближається до завершення», – зауважила Кравчук.

Водночас, за її словами, профільний комітет Ради та МКІП планують залучати правоохоронні органи до вирішення проблеми «піратства» у галузі книговидання.

Читайте також: У Раді зареєстрували законопроєкт проти монетизації “пакунку малюка”

«Щороку підпільними типографіями видаються десятки тисяч нелегальних копій (переважно російські книги). За оцінками самих учасників ринку, частка піратів зараз становить від 15 до 30% від усього об’єму ринку. Над цією проблемою будемо працювати з правоохоронцями», – сказала депутат.

Вона додала, що ще один блок питань – можливі податкові пільги, і у цьому контексті особливо важливим є скасування ввізного мита для типографського обладнання.

«У новому сезоні роботи Ради нудьгувати не збираємося!» - зазначила Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, у травні Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало громадське обговорення нової редакції законопроєкту «Про внесення змін до закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-