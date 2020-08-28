Рада на новій сесії планує взятися за вирішення проблем у книговидавництві

Верховна Рада під час четвертої сесії планує напрацювати спільно з Міністерством культури та інформаційної політики законодавчі ініціативи щодо вирішення стратегічних проблем у галузі книговидавництва та дистриб'юції.

Як передає Укрінформ, про це поінформувала заступник голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція «Слуги народу») у Фейсбуці за результатами зустрічі з українськими видавцями, керівниками типографій та дистриб’юторами за участю міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

«Якщо коротко, то зараз для галузі є дві стратегічні проблеми: 1) наслідки “коронакризи”; 2) відсутність реформи бібліотек та загалом стратегії поширення культури читання. Наступну зустріч плануємо присвятити презентації тих напрацювань, які готує для книжкової галузі держава. Також поговоримо про те, як швидко і ефективно вирішити точкові проблеми», – зазначила парламентарій.

Вона навела статистичні дані, згідно з якими у 2020 році кількість видрукуваних книг скоротилася майже на 50% порівняно з 2019-им (з 11694 друкованих одиниць до 5784). «Типографії зараз фактично кредитують видавництва, друкуючи наклади авансом. Тому кошти з 150 млн грн інституційної підтримки, яких ми добилися, дуже потрібні ринку. Сподіваюся, вже цього жовтня будуть зроблені перші виплати, адже узгодження конкурсних процедур наближається до завершення», – зауважила Кравчук.

Водночас, за її словами, профільний комітет Ради та МКІП планують залучати правоохоронні органи до вирішення проблеми «піратства» у галузі книговидання.

«Щороку підпільними типографіями видаються десятки тисяч нелегальних копій (переважно російські книги). За оцінками самих учасників ринку, частка піратів зараз становить від 15 до 30% від усього об’єму ринку. Над цією проблемою будемо працювати з правоохоронцями», – сказала депутат.

Вона додала, що ще один блок питань – можливі податкові пільги, і у цьому контексті особливо важливим є скасування ввізного мита для типографського обладнання.

«У новому сезоні роботи Ради нудьгувати не збираємося!» - зазначила Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, у травні Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало громадське обговорення нової редакції законопроєкту «Про внесення змін до закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».