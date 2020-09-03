Філософ Єрмоленко назвав основні правила суспільного діалогу

Суспільний діалог, побудований на принципах поваги, може стати основою для досягнення порозуміння в суспільстві щодо фундаментальних соціальних та моральних норм.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав директор Інституту філософії Анатолій Єрмоленко, коментуючи свою участь в національному круглому столі "Культура діалогу", який відбудеться 10 вересня.

"Суспільний діалог, побудований на принципах поваги і з дотриманням правил, може стати основою для досягнення порозуміння в суспільстві щодо фундаментальних соціальних та моральних норм", - сказав Єрмоленко.

Вчений також перелічив правила діалогу.

Так, за словами Єрмоленка, "ми маємо намагатися говорити так, щоб наші висловлювання були зрозумілі – ми назвемо таке перше правило".

Друге правило – це неодмінна правдивість тверджень, підкреслив академік.

"Істинність і правильність ваших висловлювань також необхідні, щоб діалог був відкритим, аргументативним, не спотвореним відносинами панування", - підсумував він.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики оголосило програму масштабного всеукраїнського культурного діалогу "Національний круглий стіл". Перша дискусія пройде у Києві 10 вересня, продовжаться в Одесі, Харкові, Чернівцях, Острозі, Кривому Розі та Полтаві. Українські науковці дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.