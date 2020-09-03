Більшість судових засідань в ОРДЛО та Криму проходять у закритому режимі

У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) стурбовані тим, що так звані судові розгляди на територіях, тимчасово непідконтрольних Україні, проводяться в закритому режимі.

Про це сказав спеціаліст з прав людини Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Михайло Сорочишин під час онлайн-презентації доповіді «Кримінальні справи, пов'язані з конфліктами на сході України та в Криму», повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Практика, яка викликає стурбованість, пов’язана з тим, що так звані судові розгляди на території, яка контролюється самопроголошеними «республіками», проходять у більшості випадків у закритому режимі. Ні родичі, ні будь-які організації не мають доступу до цих процесів", - сказав Сорочишин.

Він додав, що на території, яка контролюється «ДНР», відкритими є тільки два засідання – "перше підготовче так зване засідання й останнє, на якому оголошується так званий вирок".

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Окрім того, за словами Сорочишина, занепокоєння ММПЛУ викликає «практика адміністративного затримання».

"Як цікаво визначає "законодавство" так званих республік, це затримання здійснюють з метою перевірки можливості участі або причетності особи до тяжких злочинів, в тому числі злочинів проти так званої національної безпеки самопроголошеної "республіки". Особи, які затримані в порядку адміністративного затримання, тримаються без зв’язку із зовнішнім світом, їх родичам не повідомляється про те, що їх затримали, навіть якщо родичі самі звертаються до так званих органів на території самопроголошених "республік", - розповів спеціаліст ММПЛУ.

У цей час адміністративного затримання, за його словами, "зазвичай здійснюється кримінальне переслідування і так зване досудове розслідування стосовно цих осіб, що є прямим порушенням норм міжнародного права про права людини, яке забороняє це".

"Крім того, ми задокументували, що саме в цей період осіб піддають катуванню, жорсткому поводженню, їм погрожують, погрожують їх родичам з метою отримання від них зізнань. Ці зізнання зазвичай документуються і вже після офіційного так званого початку досудового засідання на території, яка контролюється самопроголошеними "республіками", ці зізнання трансформуються та оформлюються у так звані протоколи доповіді", - розповів Сорочишин.

Він стверджує, що сама практика адміністративного затримання «порушує право на справедливий судовий розгляд ще й тому, що особи, які перебувають в адміністративному затриманні, не мають доступу до захисника, вони не мають змоги бачити матеріали так званих справ проти них і готувати свій захист».

Як відомо, 27 серпня на сайті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні опублікували свою щорічну доповідь, яка висвітлює порушення прав людини, вчинені в контексті кримінальних справ, пов’язаних із конфліктами на сході України та у Криму.

Доповідь ґрунтується на понад 1 300 детальних інтерв’ю з жертвами та свідками порушень прав людини, результатах моніторингу 1 280 судових засідань і вивченні більш ніж 3 300 судових рішень та інших відповідних матеріалів.