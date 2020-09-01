Окупанти не пропускають патрулі ОБСЄ через лінію фронту

Представники російських окупаційних військ не пропускають патрулі ОБСЄ на тимчасово не підконтрольну уряду України територію під приводом карантинних заходів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив офіцер Державної прикордонної служби Ігор Лизогуб.

"Спостерігаються спроби перетину лінії розмежування патрулями спостережної місії ОБСЄ, проте транспортні засоби місії повертаються назад на контрольовану територію, так і не перетнувши лінію розмежування, через небажання окупантів допускати патрулі місії на тимчасово окуповану територію, прикриваючись карантинними заходами", - повідомив представник ДПСУ.

Він нагадав, що рішенням командувача ОС відкриті для пропуску три контрольні пункти для в’їзду- виїзду. Зокрема, у КПВВ «Станиця Луганська» пропуск здійснюється щоденно. Рух через контрольний пункт «Новотроїцьке» окупанти розблоковують декілька разів на тиждень. Натомість рух через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Мар’їнка» залишається заблокованим окупантами.

Як повідомлялося, з 1 вересня пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування перейшли на осінній графік роботи. Пропускні операції тепер здійснюються щоденно з 7.00 до 18.30.