Данілов вважає, що коронавірус вплине на місцеві вибори

Вибори до місцевих рад 25 жовтня можуть бути найбільш складними за останній час через загрозливу епідситуацію з коронавірусом в країні.

Як передає Укрінформ, про це заявив Секретар РНБО України Олексій Данілов під час наради щодо забезпечення безпеки виборчого процесу, інформує пресслужба Радбезу.

«Сьогоднішні цифри, які ми отримуємо згідно з аналізом програмно-апаратного комплексу «СОТА», дають нам розуміння того, що ми не можемо допустити, аби епідемічна ситуація вийшла з-під контролю під час місцевих виборів», - зазначив Данілов, наголосивши на необхідності суворого дотримання на виборчих дільницях рекомендацій МОЗ, зокрема щодо соціальної дистанції, забезпечення дезінфікуючими засобами та маскового режиму.

Також, за словами Данілова, одним із проблемних питань є своєчасне матеріально-технічне забезпечення ЦВК, що вимагає оперативного законодавчого регулювання.

Голова ЦВК Олег Діденко наголосив на необхідності забезпечення виборчих прав усіх громадян під час карантину, зокрема хворих на COVID-19, а також на важливості забезпечення безпеки на виборчих дільницях під час тривалого підрахунку голосів, обумовленого пропорційною виборчою системою.

Секретар РНБО також акцентував увагу на критичній важливості недопущення маніпуляцій на виборчих дільницях, безпеки транспортування, суворого дотримання правил зберігання та підрахунку бюлетенів. У цьому контексті, зазначив він, вже з 5 вересня МВС України має здійснювати моніторинг порушень на виборах, зокрема спроб маніпуляцій, фальсифікацій, викривлення результатів голосування.

Читайте також: ЦВК затвердила порядок інформування про перебіг місцевих виборів

За словами представників МВС, у цьому напрямі напрацьовано ряд заходів, зокрема налагоджено співпрацю з громадською мережею «ОПОРА», сплановано практичні навчання з представниками виборчих комісій для забезпечення готовності реагувати на випадки порушень виборчого законодавства.

Як зазначається, голова Служби безпеки України Іван Баканов закликав звернути окрему увагу на належне інформаційно-технічне забезпечення виборчого процесу, зокрема роботу системи «Місцеві вибори». За його словами, СБУ застосує додаткові засоби, щоб унеможливити будь-які спроби втручання у роботу автоматизованих систем ЦВК. Також Баканов наголосив на необхідності законодавчо врегулювати неможливість включення до виборчих списків осіб, що співпрацюють з державою-агресором, а також осіб, які мають громадянство інших держав.

За його словами, з профілактичною метою СБУ доведе до всіх учасників виборчого процесу інформацію про кримінальну відповідальність за порушення виборчого законодавства України.

Підсумовуючи обговорення, Секретар РНБО Данілов зазначив, що майбутні місцеві вибори мають пройти максимально відкрито, демократично і безпечно.

Як повідомляв Укрінформ, 15 липня Верховна Рада ухвалила постанову "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)".