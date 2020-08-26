ЦВК затвердила порядок інформування про перебіг місцевих виборів

Центральна виборча комісія на засіданні 25 серпня затвердила порядок надання інформації тервиборчкомами про перебіг місцевих виборів.

Про це Укрінформу повідомили у відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК.

"Цим Порядком детально врегульовано питання інформування територіальними виборчими комісіями Центральної виборчої комісії про перебіг виборчого процесу та результати місцевих виборів в обсязі, передбаченому Виборчим кодексом України. Зокрема, встановлено порядок надання інформації щодо місцезнаходження ТВК, про утворення територіальних та багатомандатних виборчих округів, про підсумки голосування та результати місцевих виборів. У тому числі він визначає вимоги щодо заповнення форм документів, що подаються до ЦВК, та їх електронних версій", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається також, що комісія затвердила порядок подання виборцем заяви про уточнення попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці з використанням інтернету.

"У тому числі Порядок визначає процедуру подання виборцем заяви про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно", - додали у ЦВК.

Також у звʼязку з надходженням численних подань щодо зміни складу ТВК Центрвиборчком вніс зміни до складу низки тервиборчкомів, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 липня призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.