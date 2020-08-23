Місцеві вибори в Україні пройдуть стовідсотково - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков запевняє, що місцеві вибори в Україні, заплановані на 25 жовтня, пройдуть стовідсотково.

Про це він сказав на брифінгу у неділю, 23 серпня, після урочистої церемонії підняття Державного прапора на площі Конституції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Вибори будуть не гіпотетично, вони пройдуть стовідсотково, бо це відповідність Конституції", - заявив Разумков.

Що стосується виборів на тимчасово окупованій території, то, за його словами, станом на сьогодні "не виконані всі належні умови, які для цього необхідні". "Питання в тому, чи можна їх там (на окупованій території - ред.) провести, забезпечити всі демократичні аспекти виборів, забезпечити вільне волевиявлення громадян і підрахунок голосів, доступ всіх політичних сил до виборчого процесу - те, що відповідає і Конституції України, і законодавству України, і міжнародним нормам. Я думаю, ви самі знаєте відповіді на ці питання", - зауважив Голова Верховної Ради.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 липня призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.