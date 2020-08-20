ЦВК внесла зміни до територіальних виборчкомів

Центральна виборча комісія на засіданні у четвер внесла зміни до складу територіальних виборчих комісій, а також ухвалила низку фінансових рішень.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

Як зазначили у Центрвиборчкомі, у звʼязку з надходженням численних подань щодо зміни складу ТВК, внесено зміни до складу низки територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого постановою ЦВК від 10 серпня 2020 року.

Крім того, ЦВК затвердила обсяг видатків для фінансового забезпечення її регіональних та територіальних представництв для включення до бюджетного запиту до проєкту Державного бюджету на 2021 рік у сумі 623 657,5 тис. гривень. Цим обсягом передбачено, зокрема, видатки на оплату праці з нарахуваннями працівникам регіональних та територіальних представництв, разові витрати для облаштування робочих місць, оплату послуг звʼязку, відшкодування витрат на утримання приміщень тощо.

Затверджено також обсяги видатків для включення до бюджетного запиту за трьома бюджетними програмами: 6731020 “Проведення виборів народних депутатів України” у сумі 10 641,2 тис. гривень (у разі призначення проміжних виборів в одному із одномандатних виборчих округів); 6741020 “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” у сумі 50 000,0 тис. гривень (у разі призначення позачергових виборів сільських, селищних, міських голів в окремих регіонах); 6731050 “Функціонування Державного реєстру виборців” у сумі 34 601,1 тис. гривень.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія на засіданні 20 серпня затвердила Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 25 жовтня 2020 року в ОВО № 208 (Чернігівська область).

Фото: www.cvk.gov.ua