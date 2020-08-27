На жовтень для хворих на COVID-19 і грип мають підготувати 30% ліжок у лікарнях - Ляшко

Органи місцевого самоврядування мають підготувати на жовтень 30% існуючого ліжкового фонду під госпіталізацію хворих із коронавірусом, грипом і ГРВІ.

Як передає Укрінформ, про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наразі органам місцевого самоврядування поставлена задача підготувати на жовтень 30% існуючого ліжкового фонду під можливу госпіталізацію пацієнтів із коронавірусною хворобою, грипом і ГРВІ", - зазначив Ляшко.

За його словами, перепрофілювання ліжок буде відбуватися за рахунок усіх лікарень. "Органам місцевого самоврядування ми сказали: "Самі дивіться, що можна перепрофілювати. Якщо у вас у всіх лікарнях є, приміром, 85 тис. ліжкового фонду, то 30% із них повинні бути готові прийняти грип або COVID", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що, наприклад, туберкульозні диспансери на сьогодні надають ефективну допомогу пацієнтам із коронавірусною хворобою у Львові та Ужгороді. У Львові багато хворих на COVID-19 хочуть госпіталізуватися саме у фтізіо-пульмонологічний центр.

"В Ужгороді я особисто бачив, як надають медичну допомогу у протитуберкульозному закладі хворим на COVID. У них там також сформовані бригади, навіть кращі, ніж в інших закладах, адже там люди завжди працювали із інфекційною хворобою, знають, що таке засоби індивідуального захисту, як правильно їх носити, у них там кисень підведений до ліжок, ну і по суті COVID-19 - це легенева хвороба у більшості випадків, як і туберкульоз", - додав Ляшко.

Як повідомлялося, в Україні станом на 27 серпня лабораторно підтвердили 112 059 випадків COVID-19, з них за добу – 1974.