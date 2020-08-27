Лікарням платять не за кількість пацієнтів - Ляшко

Лікарні, які надають медичну допомогу хворим на COVID-19, отримують гроші в залежності від кількості створених бригад, а не за кількість пацієнтів.

Як передає Укрінформ, про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Наразі лікарням платять за кількість бригад. Тобто якщо у лікарні є, приміром, 100 "ковідних" ліжок, то в неї може бути певна кількість бригад, у яких є реаніматологи, інфекціоністи, медсестри. Бригада створюється на певну кількість ліжок, які зайняті пацієнтами. На бригаду сплачується певна сума – 17 тис. грн на місяць. Що більше таких бригад, то більша сума приходить на лікарню. Якщо, скажімо, в інфекційній лікарні 10 бригад, вона отримує 1,7 млн грн на місяць, якщо більше - отримує більше", - зазначив Ляшко.

Він додав, що за кількість пацієнтів або проліковані випадки по "ковідному пакету" не платять, тому госпіталізуючи лікарні не можуть маніпулювати і отримувати більше грошей. За його словами, МОЗ зараз хоче ввести понижувальний коефіцієнт за безпідставну госпіталізацію.

Ляшко додав, що в боротьбу із коронавірусом не включаються всі лікарні одразу, щоб не розпорошувати весь ресурс і медичну допомогу.

Як повідомлялося, МОЗ змінило показники для визначення індикатора заповненості ліжок, призначених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

В Україні станом на 27 серпня лабораторно підтвердили 112 059 випадків COVID-19, з них за добу – 1974.