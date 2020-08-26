Кабмін заборонить роботу нічних клубів і дискотек - Шмигаль

Кабінет Міністрів на засіданні 26 серпня ухвалить рішення щодо заборони роботи розважальних закладів у рамках дії адаптивного карантину.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За пропозицією міністра внутрішніх справ уряд розгляне заборону на роботу розважальних закладів", - сказав Шмигаль.

За його словами, йдеться про заборону роботи нічних клубів, дискотек і тих розважальних закладів, де абсолютно не дотримуються карантинних вимог. Про заклади харчування нині не йдеться.

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"Я також просив і буду просити поліцію вживати максимально жорстких заходів до тих закладів, які сприяють поширенню коронавірусу серед молодих людей в Україні", - додав глава уряду.

В Україні станом на 26 серпня лабораторно підтверджено 110 085 випадків COVID-19, з них за добу – 1 670. Загалом в Україні зареєстровано 2354 смерті від COVID-19. Одужали – 53 454 особи. Зараз хворіють – 54 277 осіб. Напередодні в Україні за добу зареєстрували 1658 випадків коронавірусу.

Фото: КМУ