Уряд продовжує адаптивний карантин до 1 листопада

Кабінет Міністрів у середу ухвалить рішення про продовження дії адаптивного карантину до 1 листопада 2020 року у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації щодо COVID-19.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні на засідання уряду ми розглянемо питання про продовження адаптивного карантину на 2 місяці. Обмеження і зонування територій по кольорам будуть діяти щонайменше до 1 листопада”, - сказав Шмигаль.

За його словами, нині влада готує лікарні до приймання хворих у рамках другої хвилі COVID-19, закуповують засоби індивідуального захисту для медиків.

Глава уряду подякував медикам за їхню роботу у рамках боротьби із коронавірусною інфекції, за лікування хворих, а також закликав людей дотримуватися простих правил безпеки — носити маски, мити руки та дотримуватися дистанції.

Читайте також: Україна закриває до кінця вересня кордони для іноземців

В Україні станом на 26 серпня лабораторно підтверджено 110 085 випадків COVID-19, з них за добу – 1 670.Загалом в Україні зареєстровано 2354 смерті від COVID-19. Одужали – 53 454 особи. Зараз хворіють – 54 277 осіб. Напередодні в Україні за добу зареєстрували 1658 випадків коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні триває карантин, запроваджений з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Тоді Кабінет Міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в країну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин подовжили до 24 квітня. Закрили заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

2 квітня уряд ухвалив постанову про посилення "карантинних" обмежень. Таким чином, із 6 квітня в Україні карантин став жорсткішим, зокрема заборонили ходити вулицями більш як по двоє та перебувати в громадських місцях без масок чи респіраторів.

22 квітня Кабінет Міністрів продовжив дію карантину до 11 травня 2020 року.

4 травня КМУ продовжив дію карантину до 22 травня. А 20 травня уряд схвалив рішення, яким запроваджує адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочався другий етап пом’якшення карантинних заходів. Згодом дію карантину знову продовжили.

Кабінет Міністрів 22 липня продовжив карантин до 31 серпня і затвердив поділ країни на 4 типи епідемічних зон та критерії такого поділу.