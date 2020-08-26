Україна закриває до кінця вересня кордони для іноземців, але для деяких категорій іноземних громадян в'їзд буде можливим.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Уряд сьогодні розгляне питання про те, щоб до кінця вересня, майже до кінця вересня, закрити кордони для в'їзду іноземних громадян. Звичайно, окрім тих іноземців, які мають дозволи на проживання в Україні", - зазначив Шмигаль.

За його словами, обмеження також не діятиме для іноземців-членів міжнародних та гуманітарних місій.

КМУ неодноразово закликав усіх прочан, які планують взяти участь у цьогорічних святкових заходах з нагоди Рош га-Шана в Україні, утриматися від відвідання міста Умань через загрозливу епідемічну ситуацію.

“Ми, на жаль, змушені будемо прийняти рішення про заборону таких масових заходів у місті Умань. Це наша відповідальність, і ми не повинні створювати додаткові величезні ризики для українців, і не лише для них, а й для громадян інших держав”, - сказав Шмигаль.

В Україні станом на 26 серпня лабораторно підтверджено 110 085 випадків COVID-19, з них за добу – 1 670. Загалом в Україні зареєстровано 2354 смерті від COVID-19. Одужали – 53 454 особи. Зараз хворіють – 54 277 осіб. Напередодні в Україні за добу зареєстрували 1658 випадків коронавірусу.

Глава уряду також повідомив про те, що Кабінет міністрів у середу ухвалить рішення про продовження дії адаптивного карантину до 1 листопада 2020 року у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації щодо COVID-19.