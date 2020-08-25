Телевежа Анкари та мости через Босфор "вдягнулися" у синьо-жовті кольори
Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.
«Ще один рік залишається позаду, насправді це процес відновлення незалежності. Ми - держава з тисячолітніми традиціями, міцна держава. Живучи за кордоном, багато хто інакше починає розуміти та цінувати її», - сказав у спілкуванні з українською громадою Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга.
Телевежу Анкари підсвітили в синьо-жовті кольори / Фото: Ольга Будник, Укрінформ
Дипломат закликав українців єднатися, аби бути разом сильнішими та спільно долати будь-які перепони.
У Стамбулі ввечері у синьо-жовті кольори забарвилися всі три мости через Босфор.
«Увечері мости через Босфор «Фатіх Султан», «Мехмет Кьопрюсю» та «Йавуз Султан» підсвічено кольорами нашого прапора. Це неймовірно!» - пише у Фейсбуку Генконсульство України у Стамбулі.
Дипломатичні представництва подякували Туреччині за підтримку та численні привітання, які надійшли на їхню адресу.
Як повідомлялося, Анкара та Стамбул долучилися до флешмобу «Добіжи до Криму». Проєкт було запущено МЗС України до 29-ї річниці Незалежності, він передбачав символічне подолання відстані 958 км, які розділяють Київ та Керч, українськими дипломатами з різних країн світу.