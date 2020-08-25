Телевежа Анкари та мости через Босфор "вдягнулися" у синьо-жовті кольори

З нагоди Дня Незалежності України ввечері 24 серпня символ турецької столиці вежа Атакулє та три мости через Босфор у Стамбулі були підсвічені в кольори Державного прапора України.

Про це повідомляє власкор Укрінформу в Туреччині.

«Ще один рік залишається позаду, насправді це процес відновлення незалежності. Ми - держава з тисячолітніми традиціями, міцна держава. Живучи за кордоном, багато хто інакше починає розуміти та цінувати її», - сказав у спілкуванні з українською громадою Надзвичайний і Повноважний посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

Телевежу Анкари підсвітили в синьо-жовті кольори / Фото: Ольга Будник, Укрінформ

Дипломат закликав українців єднатися, аби бути разом сильнішими та спільно долати будь-які перепони.

У Стамбулі ввечері у синьо-жовті кольори забарвилися всі три мости через Босфор.

«Увечері мости через Босфор «Фатіх Султан», «Мехмет Кьопрюсю» та «Йавуз Султан» підсвічено кольорами нашого прапора. Це неймовірно!» - пише у Фейсбуку Генконсульство України у Стамбулі.

Дипломатичні представництва подякували Туреччині за підтримку та численні привітання, які надійшли на їхню адресу.

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Як повідомлялося, Анкара та Стамбул долучилися до флешмобу «Добіжи до Криму». Проєкт було запущено МЗС України до 29-ї річниці Незалежності, він передбачав символічне подолання відстані 958 км, які розділяють Київ та Керч, українськими дипломатами з різних країн світу.