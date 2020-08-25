Найвищий у світі хмарочос засяяв барвами прапора України

Найвищу будівлю світу – хмарочос "Бурдж Халіфа" в Дубаї – підсвітили в кольори Державного прапора України з нагоди Дня Незалежності нашої держави.

Як повідомляє Укрінформ, відео цієї акції розміщено на сторінці 828-метрового хмарочоса "Бурдж Халіфа" у Твіттері.

"Бурдж Халіфа сяє барвами прапора України з нагоди її Дня Незалежності, бажаючи процвітання та миру українському народові", - йдеться у коментарі до відео.

نضيء #برج_خليفة الليلة بعلم أوكرانيا لنتشارك الشعب الأوكراني احتفاله بيوم الاستقلال متمنين لهم المزيد من الرخاء والتقدّم#BurjKhalifa lights up in the Ukrainian flag in celebration of their independence day, wishing the people of Ukraine prosperity and peace. pic.twitter.com/O5RgFuDYIa — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) August 24, 2020

Як повідомлялося, з 29-ю річницею Незалежності Україну привітали президенти США, Франції, Німеччини, Швейцарії, Польщі, Словаччини, прем'єр-міністр Канади, а також Папа Римський Франциск, Королева Єлизавета II та інші світові лідери.

Фото: twitter.com/BurjKhalifa