Найвищий у світі хмарочос засяяв барвами прапора України

Найвищий у світі хмарочос засяяв барвами прапора України

Відео
Укрінформ
Найвищу будівлю світу – хмарочос "Бурдж Халіфа" в Дубаї – підсвітили в кольори Державного прапора України з нагоди Дня Незалежності нашої держави.

Як повідомляє Укрінформ, відео цієї акції розміщено на сторінці 828-метрового хмарочоса "Бурдж Халіфа" у Твіттері.

"Бурдж Халіфа сяє барвами прапора України з нагоди її Дня Незалежності, бажаючи процвітання та миру українському народові", - йдеться у коментарі до відео.

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Як повідомлялося, з 29-ю річницею Незалежності Україну привітали президенти США, Франції, Німеччини, Швейцарії, Польщі, Словаччини, прем'єр-міністр Канади, а також Папа Римський Франциск, Королева Єлизавета II та інші світові лідери.

Фото: twitter.com/BurjKhalifa

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