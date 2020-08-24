Зеленський присвоїв нові звання 15 посадовцям

Зеленський присвоїв нові звання 15 посадовцям

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський присвоїв нові звання керівникам Сухопутних військ ЗСУ, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС та низці інших посадовців.

Відповідні документи опубліковані на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

Президент, зокрема, указом №346/2020 присвоїв військове звання генерал-полковника генерал-лейтенанту командувачу Сухопутних військ Збройних Сил України Олександру Сирському.

Крім того, головному інспектору Сухопутних військ Головної інспекції Міноборони Олександру Доманському, командувачу Сил підтримки ЗСУ Миколі Жирнову й начальнику Головного управління доктрин та підготовки Генштабу Олексію Тарану присвоєно звання генерал-майора.

Указом №347/2020 звання генерал-майора присвоєно заступнику голови СБУ Сергію Андрущенку, начальнику Департаменту контррозвідки СБУ Олександру Руснаку та начальнику Управління роботи з особовим складом Ігорю Фараджеву.

Указом №348/2020 звання генерал-майора присвоєно начальнику Управління державної охорони Сергію Рудю.

Указом №349/2020 командувач Національної гвардії України Микола Балан отримав звання генерал-полковника, а його заступник Микола Миколенко — генерал-лейтенанта.

Указом №350/2020 голові Національної поліції Ігорю Клименку присвоєно звання генерала поліції другого рангу, начальнику Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Анатолію Щадилу - генерала поліції третього рангу.

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Указом №351/2020 голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін отримав звання генерал-полковника служби цивільного захисту.

Указом №352/2020 начальнику Південного регіонального управління Державної прикордонної служби Сергію Мулу присвоєно звання генерал-майора.

А указом №353/2020 - перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Солодченко отримав звання генерал-майора податкової міліції.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок, 24 серпня, українці відзначають День Незалежності. Цей день відзначається щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою УРСР у 1991 році Акту проголошення незалежності України – політико-правового документа, який засвідчив новий статус Української держави.

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