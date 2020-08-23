Президент затвердив стратегію розвитку системи фізкультурної реабілітації ветеранів

Президент України Володимир Зеленський затвердив Національну стратегію розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їхніх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента, передає Укрінформ.

Відповідний указ № 342/2020 Зеленський підписав 23 серпня.

Цей указ сприятиме розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни та членів їхніх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, що надасть зазначеним категоріям громадян доступ до якісних послуг, йдеться у повідомленні.

Документ передбачає створення умов для ефективного відновлення фізичних, психологічних і соціальних функцій ветеранів війни, що сприятиме їхньому поверненню до виконання обов'язків військової служби або соціальної та трудової адаптації.

Також Стратегія дасть змогу створити умови для формування й розвитку національного ринку послуг спортивної реабілітації всіх вищезазначених категорій громадян і сприятиме більш ефективному інформуванню суспільства. Зокрема, документ передбачає функціонування ветеранської медіаплатформи щодо заходів фізкультурно-спортивної реабілітації, програм з підготовки, перепідготовки та працевлаштування у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має розробити та затвердити до 1 грудня поточного року план дій на 2021-2025 рр. щодо реалізації Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів, затвердженої цим указом.

Обласні та Київська міська державна адміністрація мають забезпечити розробку та реалізацію щорічних місцевих планів заходів.

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Як повідомлялося, раніше Зеленський, виступаючи на відкритті ІІІ Міжнародного волонтерського та ветеранського форуму «Там, де ми – там Україна», відзначив необхідність покращення лікування та реабілітації учасників бойових дій. Глава держави заявив, що має намір підписати указ про розвиток системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів та їхніх родин.