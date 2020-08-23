Зеленський - ветеранам: Армійські навички будуть корисні й для успішного бізнесу

Україні потрібно якомога більше ветеранських бізнесів, а держава має підготувати відповідні програми бізнес-освіти та розробити механізми фінансової підтримки підприємців цієї категорії.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський у виступі на III Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі "Там, де ми - там Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я гадаю, нам потрібно якомога більше ветеранських бізнесів. Логіка у мене дуже проста: наші ветерани - це люди, які першими пішли захищати країну, це люди слова і діла. Стресостійкість, дисципліна, лідерські якості, вміння приймати правильні, сміливі і швидкі рішення, системність та стратегічне мислення - це і армійські навички, і одночасно правила, за якими існують всі успішні компанії", - сказав Зеленський.

Він додав, що, як свідчить досвід інших держав, багато ветеранів є засновниками великих потужних відомих компаній. "Яким чином у цьому питанні може допомогти саме держава, саме влада? На мою думку, потрібні програми бізнес-освіти для тих, кому це дійсно цікаво. Окрім того, держава має фінансово підтримати старт такого бізнесу, робити пільгові кредити. Зараз у Верховній Раді є законопроєкт про державні гарантії по кредитах для малого та середнього бізнесу. Гадаю, треба подумати, щоб вважати ветеранський бізнес за окрему категорію бізнесу", - зазначив Президент.

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Як повідомляв Укрінформ, у Києві в Мистецькому арсеналі проходить III міжнародний волонтерський та ветеранський форум “Там, де ми – там Україна”, в якому беруть участь представники громадських ветеранських організацій, Державного центру зайнятості, провідних бізнес-шкіл та успішних ветеранських підприємств.

Також у роботі форуму візьмуть участь представники влади та бізнес-асоціації ветеранів США, хорватські ветерани.

Цього року основну увагу буде зосереджено на розвитку ветеранського бізнесу. Основними спікерами будуть підприємці-ветерани, які стали успішними попри неможливість отримання кредитів, відсутність державної підтримки чи коштів для навчання. Під час панельних дискусій спікери розкажуть учасникам, яку підтримку можна отримати для розвитку власної справи, обговорять роль менторів для бізнесменів-початківців та дадуть базові знання щодо налагоджування комунікації у бізнесі. Також паралельно в рамках форуму працюватиме коворкінг з 6 локаціями, де консультуватимуть ветеранів-підприємців.

Міністерство у справах ветеранів веде пряму трансляцію з форуму.