Президент пообіцяв підписати указ про розвиток системи реабілітації ветеранів

Президент Володимир Зеленський пообіцяв 23 серпня підписати указ про розвиток системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів та їхніх родин.

Про це глава держави заявив у виступі на III Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі "Там, де ми - там Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Розумію, що попереду дуже багато роботи - треба покращувати лікування та реабілітацію учасників бойових дій. Сьогодні я підпишу указ про розвиток системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів та їх родин", - сказав Зеленський.

ІІІ Міжнародний ветеранський та волонтерський форум / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Він додав, що загалом робота в цьому напрямку - це не питання якоїсь однієї визначної дати.

"Ця робота має іти постійно, системно, послідовно, поза будь-яким політичним контекстом", - акцентував Президент.

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Як повідомляв Укрінформ, у Києві в Мистецькому арсеналі проходить III Міжнародний волонтерський та ветеранський форум “Там, де ми – там Україна”, в якому беруть участь представники громадських ветеранських організацій, Державного центру зайнятості, провідних бізнес-шкіл та успішних ветеранських підприємств.

Також у роботі форуму візьмуть участь представники влади та бізнес-асоціації ветеранів США, хорватські ветерани.

Цього року основну увагу буде зосереджено на розвитку ветеранського бізнесу. Основними спікерами будуть підприємці-ветерани, які стали успішними попри неможливість отримання кредитів, відсутність державної підтримки чи коштів для навчання. Під час панельних дискусій спікери розкажуть учасникам, яку підтримку можна отримати для розвитку власної справи, обговорять роль менторів для бізнесменів-початківців, дадуть базові знання щодо налагоджування комунікації у бізнесі. Також паралельно в рамках форуму працюватиме коворкінг з 6 локаціями, де консультуватимуть ветеранів-підприємців.

Міністерство у справах ветеранів веде пряму трансляцію з форуму.